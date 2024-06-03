Так, в список попала способность к анализу и визуализации данных. Кроме того, наниматели ценят умение работать в команде и делегировать задачи, отметил специалист.

По его мнению, потенциальному сотруднику пригодятся гибкость, а также готовность выполнять поставленные цели в условиях неопределенности. Не лишним будет стремление к экспериментам.