Skillfactory: умение анализировать — востребованный навык для выпускников вузов

Алексей Дворецкий, программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование», перечислил самые востребованные навыки для выпускников вузов. Слова эксперта опубликовал RT.

Так, в список попала способность к анализу и визуализации данных. Кроме того, наниматели ценят умение работать в команде и делегировать задачи, отметил специалист.

По его мнению, потенциальному сотруднику пригодятся гибкость, а также готовность выполнять поставленные цели в условиях неопределенности. Не лишним будет стремление к экспериментам.

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