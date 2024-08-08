Сябитова заявила, что холостякам, у которых есть деньги, повезло жить в России

Ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова в разговоре с ИА НСН назвала везунчиками холостых мужчин, у которых есть деньги и которые живут в России.

По словам телеведущей, в нашей стране холостяки остаются востребованными женихами «до гробовой доски».

«Если еще и шевелится, а если к этому шевелению еще и деньги приложены, то welcome на мой брачный рынок, как купец. Обязательно товар найдется», — сказала она.

Главное, чтобы холостяк мог содержать будущую жену, бывшую жену и детей, и невеста ему найдется, добавила Сябитова.