Синоптики указали на резкие перепады температур в Челябинской области в ближайшие две недели

Жителей Челябинской области в ближайшие две недели ожидают значительные колебания температуры — от потепления до заморозков и снегопадов. Такую информацию предоставили местные синоптики и погодные сервисы, написал «ФедералПресс» .

Согласно прогнозам, после сильного дождя в среду, 7 апреля, температура воздуха поднимется до +10…+15 градусов. Однако уже к пятнице вместе со снегопадами она снова опустится до +4 градуса.

На следующей неделе ожидается постепенное потепление, температура может достигнуть +19 градусов.

В Челябинском ЦГМС пояснили, что серия циклонов, которые пройдут над регионом, приведет к временному снижению температуры до климатической нормы. Синоптики также прогнозируют интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью возможны заморозки до −3…−5 градусов, что может привести к образованию гололеда.