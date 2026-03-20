Синоптики связали раннее наступление весны в Пермском крае с влиянием атмосферных фронтов и океанических течений

Март в Перми и Пермском крае оказался значительно теплее, чем первоначально прогнозировалось. Синоптики изначально предсказывали холодное начало весны и температуру воздуха на 1–2 градуса ниже климатической нормы. Однако в действительности весна пришла на три недели раньше, и март оказался теплым, написал properm.ru .

В четверг, 19 марта, в Перми был зафиксирован новый суточный рекорд тепла, который составил +10,5 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году. По краю средняя температура находилась в диапазоне +9…+11 градусов, за исключением Чермоза, где было +5,7 градуса.

Синоптики связывают такое раннее наступление весны с влиянием атмосферных фронтов и океанических течений, которые оказали влияние на климат региона. В результате третья декада марта прогнозируется как очень теплая, с отклонением от нормы на 4–5 градусов.