Синоптики спрогнозировали усиление ветра в Тюменской области

Главное управление МЧС России по Тюменской области объявило предупреждение о возможном усилении ветра до 17 метров в секунду 27 декабря. Информация об этом появилась на сайте URA.RU .

Согласно прогнозу Тюменского центра гидрометеорологической службы, 27 декабря 2024 года на юге региона ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели. Ветер будет юго-западным и западным, его скорость составит 7–12 метров в секунду, днем возможны порывы до 17 метров в секунду, написал RT.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а пешеходам — избегать мест, где находятся потенциально опасные объекты.