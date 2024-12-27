Синоптики спрогнозировали усиление ветра в Тюменской области

Главное управление МЧС России по Тюменской области объявило предупреждение о возможном усилении ветра до 17 метров в секунду 27 декабря. Информация об этом появилась на сайте URA.RU.
Согласно прогнозу Тюменского центра гидрометеорологической службы, 27 декабря 2024 года на юге региона ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели. Ветер будет юго-западным и западным, его скорость составит 7–12 метров в секунду, днем возможны порывы до 17 метров в секунду, написал RT.
Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а пешеходам — избегать мест, где находятся потенциально опасные объекты.
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