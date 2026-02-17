Синоптики спрогнозировали снижение температуры до −26 градусов в Кургане

После периода потепления в Курганской области вновь ожидается существенное похолодание. Об этом сообщило URA.RU .

Согласно информации, предоставленной Курганским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 и 20 февраля столбик термометра может опуститься до отметки −24…−26 градусов.

Синоптики предупреждают, что ночью 20 февраля температура воздуха может достигнуть −21…−26 градусов. Кроме того, в некоторых районах области будут наблюдаться порывы ветра, достигающие 14 метров в секунду.