Синоптики спрогнозировали сильные ливни в Челябинской области 22 августа
В Челябинскую область в ближайшие дни придут сильные ливни. Об этом сообщил сайт Ura.ru, ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу 112.
Как рассказали синоптики, непогоду в регион принесет северо-западный циклон. Наиболее сильные дожди ожидаются на севере области в четверг, 22 августа, написал RT.
Температура воздуха опустится до +14... +19 градусов. Порывы ветра составят до 14 метров в секунду.
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