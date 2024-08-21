Синоптики спрогнозировали сильные ливни в Челябинской области 22 августа

В Челябинскую область в ближайшие дни придут сильные ливни. Об этом сообщил сайт Ura.ru, ссылаясь на единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Как рассказали синоптики, непогоду в регион принесет северо-западный циклон. Наиболее сильные дожди ожидаются на севере области в четверг, 22 августа, написал RT.

Температура воздуха опустится до +14... +19 градусов. Порывы ветра составят до 14 метров в секунду.

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