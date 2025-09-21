Синоптики спрогнозировали резкое похолодание и первый снег в Омской области

Уже в среду, 25 сентября, на территорию Омской области резко придут холода. На севере региона в ночь на 26 сентября может выпасть первый в этом сезоне снег — около сантиметра. Об этом сообщил сайт «Город55» со ссылкой на данные сервиса Ventusky.

По информации синоптиков, температура днем в Омске не поднимется выше +9… +11 градусов, а местами по региону — составит всего +4… +8 градусов.

Для сравнения, в прошлом году первые снежинки появились в области значительно позже — 11 октября. Обычно устойчивый снежный покров формируется здесь в конце октября или начале ноября.