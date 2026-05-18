Синоптики спрогнозировали похолодание до +13 градусов в Тюмени

В Тюмени прогнозируются резкие перепады температуры. После жарких дней в начале недели жителей ожидается похолодание с дождями к четвергу, но к выходным снова вернется тепло. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сервис Gismeteo.

Во вторник, 19 мая, будет по-настоящему жаркая погода — до +28 градусов. Однако уже в четверг, 21 мая, прогнозируется самый холодный день на неделе: днем около +13 градусов, ночью — до +8 градусов.

С пятницы начнется постепенное возвращение тепла. Температура поднимется до +23 градусов, возможны кратковременные дожди, ночью будет около +6 градусов.