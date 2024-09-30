Синоптики спрогнозировали перепады температур в Ростовской области на этой неделе

На текущей неделе в Ростовской области ожидается солнечная погода с перепадами температур. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на данные синоптиков.
Так, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону прогнозируется небольшое похолодание. Температура воздуха опустится с отметки +26 градусов до отметки +23 градуса. В ночное время суток столбики термометров будут показывать до +9 градусов.
На юге и востоке региона температура в +27 градусов опустится до +22 градусов в среду и снова повысится до +25 градусов в пятницу. В Чертковском, Шолоховском и других северных районах со среды по пятницу ожидается около +24 градусов.
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