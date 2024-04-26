Синоптики сообщили о потеплении в Пермском крае до +23 градусов | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:34 Синоптики сообщили о потеплении в Пермском крае до +23 градусов

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В предстоящие выходные в Пермском крае потеплеет до +23 градусов. Об этом говорится на сайте проекта «Метеоролог и я», написал properm.ru.

Потепление затронет большинство районов. Днем 27 апреля на юге края ожидается до +23 градусов, ночью температура опустится до +8 градусов. В субботу и воскресенье на большей части территории Прикамья ожидаются дожди. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

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В воскресенье, 28 апреля, температура воздуха днем опустится до +20 градусов, а ночью столбики термометров буду показывать +10, +15 градусов.