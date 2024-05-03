Синоптики сообщили о похолодании до +2 градусов в Волгоградской области | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:42 Синоптики сообщили о похолодании до +2 градусов в Волгоградской области

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В ближайшие несколько суток в Волгоградской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 4 мая, температура воздуха опустится до +3 градусов. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на данные «Гисметео».

Днем в субботу воздух прогреется до +12 градусов, в ночь на воскресенье, 5 мая, ожидается +2 градуса. В воскресенье, 5 мая, во время Пасхи столбики термометров будут показывать +15 градусов.

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В понедельник, 6 мая, в регион вернется теплая погода. Воздух прогреется до +21 градуса.