Синоптики рассказали о возвращении в Удмуртию теплой и сухой погоды
Сотрудники Гидрометцентра Удмуртии пообещали местным жителям теплую и сухую погоду в пятницу и субботу, 23 и 24 августа. Об этом написал сайт udm-info.ru.
В выходные дни из-за циклона возможны небольшие осадки, однако уже со следующей недели в регионе установится теплая и сухая погода. Столбики термометров днем будут показывать до +22... +23 градусов.
В отдельные дни воздух прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.
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