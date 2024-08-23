Синоптики рассказали о возвращении в Удмуртию теплой и сухой погоды

Сотрудники Гидрометцентра Удмуртии пообещали местным жителям теплую и сухую погоду в пятницу и субботу, 23 и 24 августа. Об этом написал сайт udm-info.ru.

В выходные дни из-за циклона возможны небольшие осадки, однако уже со следующей недели в регионе установится теплая и сухая погода. Столбики термометров днем будут показывать до +22... +23 градусов.

В отдельные дни воздух прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте