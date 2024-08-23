Синоптики рассказали о возвращении в Удмуртию теплой и сухой погоды

Сотрудники Гидрометцентра Удмуртии пообещали местным жителям теплую и сухую погоду в пятницу и субботу, 23 и 24 августа. Об этом написал сайт udm-info.ru .

В выходные дни из-за циклона возможны небольшие осадки, однако уже со следующей недели в регионе установится теплая и сухая погода. Столбики термометров днем будут показывать до +22... +23 градусов.

В отдельные дни воздух прогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.