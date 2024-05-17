Синоптики проекта «Метеоролог и я» рассказали, что Пермский край попадет под влияние антициклона | 360°

Общество 17 мая 2024, 15:26 Синоптики проекта «Метеоролог и я» рассказали, что Пермский край попадет под влияние антициклона

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В ближайшие выходные Пермский край попадет под влияние антициклона. Температура воздуха днем на большей части региона будет не выше +13 градусов, в ночное время заморозков не ожидается, написал сайт properm.ru, ссылаясь на проект «Метеоролог и я».

В ночь на субботу 18 мая в некоторые регионы края вернутся небольшие заморозки. Ночью в Перми ожидается до +9… +11 градусов. Днем возможен небольшой дождь.

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В воскресенье, 19 мая, осадков в городе не прогнозируется. Синоптики обещают потепление до +14... +16 градусов.