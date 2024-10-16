Синоптики предупредили жителей Ростова-на-Дону о сильных дождях

Специалисты Росгидрометцентра предупредили жителей Ростова-на-Дону о проливных дождях, которые начнутся с середины недели. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

Во вторник, 15 октября, температура воздуха составит +15 градусов, а к ночи похолодает до +8 градусов. В среду, 16 октября, ожидается ясная солнечная погода. Ночью температура воздуха опустится до +6 градусов. В четверг, 17 октября, город накроет сильный дождь. Столбики термометров будут показывать до +13 градусов днем и до +5 градусов ночью.

Всю неделю в городе будет дуть ветер со скоростью пять метров в секунду.