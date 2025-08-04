Синоптики предупредили жителей Омска о дождливой и прохладной погоде

Жителей Омска ожидает прохладная и дождливая погода в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
По информации синоптиков, начиная с понедельника, 4 августа, город окутают облака и пройдут затяжные дожди. Температура воздуха резко опустится: днем +14...+17 градусов, ночью — около +6...+11 градусов. Лишь к концу рабочей недели осадки ослабеют, и воздух слегка потеплеет до +20...+22 градусов. Таким образом, лето решило досрочно уступить место осени.
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