Синоптики предупредили жителей Омска о дождливой и прохладной погоде

Жителей Омска ожидает прохладная и дождливая погода в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

По информации синоптиков, начиная с понедельника, 4 августа, город окутают облака и пройдут затяжные дожди. Температура воздуха резко опустится: днем +14...+17 градусов, ночью — около +6...+11 градусов. Лишь к концу рабочей недели осадки ослабеют, и воздух слегка потеплеет до +20...+22 градусов. Таким образом, лето решило досрочно уступить место осени.