Синоптики предупредили жителей Кузбасса об ухудшении погоды

Конец рабочей недели в Кузбассе будет сопровождаться сильными колебаниями температуры и ухудшением погодных условий. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили о возможных снегопадах и сильном ветре, написал сайт sibdepo.ru .

В ночь на пятницу, 28 февраля, температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, местами будет от -7 до -12 градусов, а в районах с ясным небом — до -22 до -27 градусов. Днем температура поднимется до +1 градуса, ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, местами умеренный, а днем снегопад ожидается в отдельных районах, преимущественно на юге. На дорогах сохраняется гололедица.

В субботу, 1 марта, ночью температура опустится до -10…-15 градусов, местами до -20… -25 градусов. Днем будет прохладнее, от -5 до 0 градусов. Ветреная погода сохранится, скорость ветра достигнет 13 метров в секунду. Ночью в отдельных районах возможен небольшой снег, днем снегопад распространится на юг.

В воскресенье, 2 марта, станет немного теплее: ночью температура будет от -8 до -13 градусов, местами до -18 градусов, а днем потеплеет до +5 градусов. День будет облачным с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.