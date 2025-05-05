Синоптики предупредили жителей Йошкар-Олы о дождливой и пасмурной неделе

Жителей Йошкар-Олы на неделе с 5 по 11 мая ожидает пасмурная и дождливая погода. Осадков будет много, а вот солнца практически не предвидится, сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на синоптиков.

По данным метеорологов, понедельник, 5 мая, станет самым теплым днем на этой неделе — воздух прогреется до +20 градусов. Однако тучи все же омрачат настроение горожан.

Со вторника ожидается похолодание. В этот день максимальная температура воздуха составит +11 градусов, ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.

В среду, 7 мая, потеплеет до +14 градусов, осадков не предвидится, небо будет затянуто тучами. Четверг принесет с собой 12 градусов тепла. Ожидается дождь.

Пятница, 9 мая, порадует отметкой в +13 градусов на термометре, но небо заволокут тучи. Осадков не ожидается.

Суббота, 10 мая, снова подарит 12 градусов выше нуля. Синоптики не исключают небольшой дождь. Финальные дни недели не принесут сюрпризов — такая же пасмурная погода и +13 градусов за окном.