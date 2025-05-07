Синоптики предупредили жителей Челябинска о грозе 9 мая

Дожди с грозами ожидаются в Челябинске в пятницу, 9 мая. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей регионального Гидрометцентра.

По информации синоптиков, температура воздуха в праздничный день составит +17…+19 градусов, ночью — +9…+11 градусов. Горожан ждет облачная погода с прояснениями и дожди, возможна гроза, отметили метеорологи. Такая же погода будет в столице региона 7 и 8 мая.