Синоптики предупредили жителей Челябинска о дождях до конца месяца

Погода в Челябинской области испортится до конца месяца, в регион придут дожди. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на «Гисметео».

До конца второго летнего месяца буде всего два дня без осадков. Синоптики обещают, что 21 и 22 июля будут сухими.

Температура при этом останется достаточно комфортной. Воздух днем будет прогреваться до +23 градусов.