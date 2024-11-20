Синоптики предупредили жителей Белгородской области о сильном ветре с дождем

На Белгородскую область надвигается непогода. Об этом сообщил bel.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В четверг, 21 ноября, в области прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах Белгородской области может начаться снег.

При этом температура будет выше 0 градусов даже ночью, а днем поднимется до +12.