Синоптики предупредили о шторме в Тюменской области

Июль в Тюменском регионе будет характеризоваться чередованием теплых и прохладных периодов, без доминирующих экстремальных температур. Средняя месячная температура составит около +19 градусов, что соответствует климатической норме, написал сайт nashgorod.ru .

Первые дни июля (1-3 июля) будут отмечены штормовым предупреждением: ожидаются сильные ветра с порывами до 18-20 метров в секунду, грозы, дожди и ливни. Температура воздуха днем достигнет +27…+30 градусов, ночью — +13…+19 градусов.

К концу первой декады июля в регион придет холодное течение, и температура днем снизится до +17…+20 градусов, ночью — до +11 градусов. Начиная с 10 июля, ожидается возвращение жаркой погоды, с возможным повышением температуры до +26…+30 градусов к середине месяца.

Количество осадков в июле будет соответствовать климатической норме — около 87 миллиметров. Таким образом, июль обещает быть комфортным периодом для жителей региона, несмотря на эпизодические штормы и волны холода.