Синоптики предупредили о резком похолодании в Нижегородской области

В Нижегородскую область в конце недели придет резкое похолодание. Дневная температура опустится до +11 градусов, написало РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как уточнило НИА «Нижний Новгород», понижение температуры связано с вторжением холодных воздушных масс. В ночное время суток столбики термометров будут показывать до +2… +7 градусов.

По-настоящему осенняя погода в европейской части России начнется в день осеннего равноденствия — 22 сентября.