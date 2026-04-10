Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге в Новосибирске после Пасхи

Метеорологи предупредили жителей Новосибирска о значительном изменении погоды сразу после праздничных дней. По их данным, в первые постпраздничные дни в регион придет мощный атмосферный фронт, который принесет с собой обильные осадки и понижение температуры, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С 13 по 16 апреля характер погоды кардинально изменится. К нам подходит циклон, который вызовет продолжительные снегопады, местами переходящие в мокрый снег с дождем», — заявили специалисты.

Также отмечается, что дневные температуры опустятся до +1…+3 градусов, а ночью возможны заморозки до –3 градусов.

Синоптики прогнозируют, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине недели, примерно 15–16 апреля. В эти дни возможно усиление ветра и ухудшение видимости на дорогах из-за снега и снежных заносов, что может осложнить дорожную обстановку в городе и области.

Метеослужбы отмечают, что ближе к третьей декаде апреля погода начнет постепенно улучшаться. Температура поднимется до +14…+19 градусов, а снег сменится затяжными дождями. Однако резкий переход от относительно теплого пасхального дня к похолоданию и осадкам может стать неожиданностью для многих жителей Новосибирска.