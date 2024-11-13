Синоптики предупредили о приходе в Ростовскую область мокрого снега с дождем

Сотрудники Северо-Кавказского УГМС предупредили о приходе в Ростовскую область мокрого снега с дождем 14 и 15 ноября. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

Осадки накроют преимущественно Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. В некоторых местах возможна гололедица на дорогах. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В ночное время суток температура воздуха в регионе составит -1… -4 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса, местами — до +8 градусов, говорится в сообщении.