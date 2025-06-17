Синоптики предупредили о понижении температуры в выходные дни в Нижнем Новгороде

По прогнозам синоптиков «Яндекс.Погоды», в ближайшие дни температура воздуха в Нижнем Новгороде будет колебаться около отметки в +20 градусов. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
Однако в выходные, 21–22 июня, ожидается понижение температуры — столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. Также прогнозируются дожди. Ночью температура может опуститься до +10 градусов, а на севере региона — до +4 градусов.
Ранее метеорологии предупреждали о засухах и песчаных бурях в Нижегородской области.
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