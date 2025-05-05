Синоптики предупредили о похолодании в Карелии в ближайшие дни

В течение ближайшей недели в республике Карелия прогнозируются осадки: дожди и мокрый снег, а на севере региона — снег. Об этом сообщил сайт karelinform.ru .

Ночные температуры будут колебаться от +2 градусов до –3 градусов, а дневные — от +4 градусов до +9 градусов.

Местные синоптики предупреждают о похолодании — показатели столбиков термометров окажутся на 2–4 градуса ниже нормы.