Синоптики предупредили о похолодании в Карелии в ближайшие дни

В течение ближайшей недели в республике Карелия прогнозируются осадки: дожди и мокрый снег, а на севере региона — снег. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Ночные температуры будут колебаться от +2 градусов до –3 градусов, а дневные — от +4 градусов до +9 градусов.

Местные синоптики предупреждают о похолодании — показатели столбиков термометров окажутся на 2–4 градуса ниже нормы.

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