Синоптики предупредили москвичей о сильном мокром снеге в ночь на 22 ноября

Сегодня ночью на российскую столицу обрушится снегопад. Об этом RT рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, сегодня ночью пойдет мокрый снег, а завтра весь день будет стоять пасмурная погода. Осадки прогнозируются в течение всей пятницы.

На выходных снег прекратится, но будет облачно и прохладно. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.