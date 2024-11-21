Синоптики предупредили москвичей о сильном мокром снеге в ночь на 22 ноября
Сегодня ночью на российскую столицу обрушится снегопад. Об этом RT рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
По его словам, сегодня ночью пойдет мокрый снег, а завтра весь день будет стоять пасмурная погода. Осадки прогнозируются в течение всей пятницы.
На выходных снег прекратится, но будет облачно и прохладно. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.
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