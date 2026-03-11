Синоптики предупредили, что теплая погода сменится дождями в Волгограде

Такая температура сохранится вплоть до 13 марта, лишь слегка снизившись до +8...+12 градусов непосредственно в городе. Однако уже с начала новой недели погодная ситуация начнет меняться.

Сервис «Гисметео» предупредил о серии осадков с 16 по 18 марта, включая смесь дождя и снега. Температура опустится до отметки +5...+8 градусов днем и около нуля ночами.

Очередная серия осадков ожидается с 21 по 24 марта, сопровождающаяся небольшими снежными зарядами. После похолодания начнется постепенное повышение температуры днем до +9 градусов, а ночные заморозки окончательно уйдут.