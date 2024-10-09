Синоптики предупредили челябинцев о метелях и гололеде
Гидрометцентр Челябинска предупредил местных жителей о сильных метелях и снегопадах в четверг, 10 октября. Погода в регионе значительно изменится, начиная с этого числа, написал сайт URA.RU.
Как уточнил RT, на этой неделе в городе ожидаются сильный снег, метель и гололед. В отдельных районах области снежный покров может достигнуть 10 сантиметров.
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