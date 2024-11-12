Синоптики пообещали жителям Татарстана снег и похолодание до -6 градусов

В среду, 13 ноября, на Татарстан обрушится снегопад. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Следующие сутки будут в Татарстане пасмурными и ветреными. Кроме того, в регионе ночью похолодает до -6.

Но уже днем температура снова поднимется выше 0 градусов. Синоптики предупредили местных жителей, что на дороге возможна гололедица.