Синоптики пообещали жителям Татарстана снег и похолодание до -6 градусов
В среду, 13 ноября, на Татарстан обрушится снегопад. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Гидрометцентр республики.
Следующие сутки будут в Татарстане пасмурными и ветреными. Кроме того, в регионе ночью похолодает до -6.
Но уже днем температура снова поднимется выше 0 градусов. Синоптики предупредили местных жителей, что на дороге возможна гололедица.
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