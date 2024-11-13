Синоптики пообещали жителям Петербурга теплый ноябрь

В этом году ноябрь в городе на Неве обещает быть теплым. Уже на этой неделе воздух может прогреться до +8 градусов, написал «Петроград» со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

По словам специалиста, тепло в город приносят атлантические потоки воздуха. До конца недели температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, в субботу ожидается потепление до +8 градусов. В четверг, 14 ноября, в Петербурге пройдет умеренный дождь, после чего дожди вновь станут редкостью.

Во второй половине месяца будет прохладнее, однако зимней погоды пока не предвидится.