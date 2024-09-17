Синоптики пообещали жителям Пермского края первый снег в начале следующей недели

В Пермском крае в третьей декаде сентября прогнозируют снегопады. Об этом URA.RU сообщил метеоролог Андрей Шихов.

Он отметил, что в северной части региона может выпасть первый снег в начале следующей недели. По его данным, осадки ожидаются 23 и 24 сентября, добавил RT.