Синоптики пообещали жителям Пермского края первый снег в начале следующей недели
В Пермском крае в третьей декаде сентября прогнозируют снегопады. Об этом URA.RU сообщил метеоролог Андрей Шихов.
Он отметил, что в северной части региона может выпасть первый снег в начале следующей недели. По его данным, осадки ожидаются 23 и 24 сентября, добавил RT.
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