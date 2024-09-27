Синоптики пообещали жителям Амурской области гололед к концу месяца

В последние дни сентября в Амурской области ожидаются значительные изменения погоды. По информации регионального гидрометцентра, к концу месяца возможен гололед. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Так, 27 сентября на севере региона прогнозируются кратковременные дожди, а юг останется без осадков. Ночные температуры варьируются от -1 до +9 градусов, днем — до +16…+21 градусов. Ветер юго-восточный, порывами до 13 м/с.

И 28 сентября возможны дожди, особенно во второй половине дня. Ночные температуры не превысят +10…12 градусов, дневные поднимутся до +23 градусов. С 29 сентября юго-западный циклон принесет обильные осадки, в том числе мокрый снег на севере и гололед. Количество осадков может в 3-4 раза превысить норму. Ветра усилятся до 15-18 м/с, особенно на севере.