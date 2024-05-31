Синоптики пообещали волгоградцам жару и грозы в выходные
В ближайшие выходные, 1 и 2 июня, в Волгоград придет жара до +34 градусов. Об этом сообщили novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.
Кроме того, жителей города ждут дожди и даже грозы. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
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