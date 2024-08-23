Синоптики пообещали волгоградцам жаркие выходные

Волгоградцам в грядущие выходные, 24 и 25 августа, следует готовиться к жаркой погоде. По прогнозам метеорологов, температура воздуха поднимется до +34 градусов, сообщил сайт novostivolgograda.ru.

В субботу, 24 августа, ночью ожидается температура около +16 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +31 градуса.

В воскресенье, 25 августа, ночь будет прохладнее, с температурой до +14. Однако днем станет еще жарче, до +34. Следует отметить, что в оба выходных дня будет наблюдаться легкий ветер до 10 метров в секунду.

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Sina Schuldt/dpa

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