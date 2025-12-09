Синоптики пообещали устойчивое потепление в ХМАО с завтрашнего дня

В Ханты-Мансийском автономном округе постепенно отступают морозы, но погода возвращается к обычным показателям медленно. Сегодня ночью температура будет оставаться низкой, но уже завтра днем ожидается потепление до -7, -12 градусов, написал сайт muksun.fm .

Синоптики сообщают, что сегодня ночью будет переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, скорость 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от -18 до -23 градусов, местами до -12 градусов.

Завтра днем погода изменится: ожидается небольшой, местами умеренный снег, возможны метели и гололедица на дорогах. Ветер останется юго-западным, скорость увеличится до 9-14 метров в секунду. Температура днем составит от -7 до -12 градусов.

Актировки (ограничения посещения школ) введены для учеников 1-4 классов в 13 населенных пунктах: Югорск, Зеленоборск, поселок Малиновский, Пионерский, Андра, Кондинское, Куминский, Октябрьское, Приобье, Большие Леуши, Большой Атлым, Малый Атлым и Няксимволь.