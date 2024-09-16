Синоптики пообещали тепло в ЯНАО до конца сентября

Сентябрь радует ямальцев умеренно-теплыми условиями. Во второй половине месяца температура в округе будет постепенно понижаться, но резких холодов ожидать не стоит. Об этом URA.RU сообщили специалисты Ямало-Ненецкого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

С 16 по 22 сентября на территории округа прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный и западный с силой от 7 до 12 метров в секунду. В Приуральском, Шурышкарском, Надымском районах и в Салехарде ночью температура будет в пределах от +6 до +11 градусов, в то время как дневные показатели могут достигнуть +23 и +24 градусов.

В остальных районах ЯНАО ожидаются ночные температуры от -3 до +2 градусов, а в течение дня воздух прогреется до 13-18 градусов выше 0.