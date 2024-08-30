Синоптики пообещали слабые заморозки в горных районах Башкирии

В последний день лета и 1 сентября в Башкирии погода будет определяться антициклоном, пришедшим с северо-западной стороны. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Синоптики пообещали жителям республики преимущественно ясное небо и отсутствие осадков. Однако стоит учитывать температурные колебания ночью. Воздух охладится до +3…+8 градусов, а в северных и горных регионах возможны незначительные заморозки до -2 градусов.

Днем температура повысится до комфортных +16…+21 градусов.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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