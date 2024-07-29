Синоптики пообещали дожди жителям Челябинской области

На территорию Челябинской области к 30 июля поступит теплый фронт, который принесет с собой локальные ливневые дожди и грозы в ночное время. Об этом Ura.ru сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра.

Они прогнозируют, что в дневное время температура может достигать +25 градусов.

Ночью и утром в некоторых районах возможны туманы из-за высокой влажности, а днем температура воздуха может колебаться в пределах +20…+25 градусов. Также в Челябинске ожидаются переменная облачность и небольшой дождь.

Жителям региона советуют быть готовыми к кратковременным осадкам и грозам, а также к порывам ветра, скорость которых может достигать 14 метров в секунду.