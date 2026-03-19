Синоптики определили опасные зоны паводков в Курганской области

Согласно предварительному прогнозу Росгидромета, в Курганской области в зону возможного подтопления попали населенные пункты, расположенные в поймах рек Уй и Исеть. Причиной могут стать ледовые заторы, из-за которых вода способна выйти из берегов, написало URA.RU .

По данным синоптиков, уровень реки Уй в районе села Усть-Уйское может подняться до 5 метров, что значительно выше средних многолетних значений. Выход воды на пойму начинается уже при 2,5 метра, однако угрозу жилым домам представляет только уровень от 5,5 метра.

На реке Исеть вблизи села Мехонское прогнозируется подъем воды до 4,9 метра. Это ниже неблагоприятной отметки примерно на 60 сантиметров, но выше обычных значений для этого периода.

В то же время в ряде городов региона паводковая ситуация ожидается спокойной. В Шадринске (2,3 м), Катайске (3,7 м) и Далматово (1,8 м), по оценкам метеорологов, уровень Исети не превысит привычных весенних показателей. Вода может выйти на пойму, но до жилых домов не дойдет.