Синоптик Винштейн спрогнозировал морозы и снегопады в Курганской области

С 7 по 10 декабря в Курганской области прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные синоптика-любителя Ильи Винштейна.

По его словам, арктическое вторжение начнется в субботу, 7 декабря, и затронет областной центр и северные районы.

Как пояснил специалист, ожидаются интенсивные снегопады, сопровождающиеся сильными порывами ветра скоростью до 12 метров в секунду и заметным снижением видимости на автодорогах. Начиная с 9 декабря погода изменится в сторону значительного похолодания: столбики термометров покажут отметку порядка -24…-26 градусов.