Синоптик Винштейн сообщил об усилении рисков неблагоприятного развития весеннего половодья в Кургане

Синоптик-любитель Илья Винштейн указал на усиление рисков неблагоприятного развития весеннего половодья в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, сразу несколько факторов указывают на возможный негативный сценарий развития весеннего половодья. Среди них — аномально снежная зима и значительный запас влаги в бассейне реки Тобол.

Прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние десятилетия. Количество осадков значительно превысило норму, а высота снежного покрова оказалась выше средних значений.

Также водохранилища на Тоболе заполняются быстрее нормы. На 19 марта Каратомарское водохранилище заполнено на 63%, что на 11% выше, чем в аналогичный период 2024 года.