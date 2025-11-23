Синоптик Вильфанд заявил, что текущая зима будет холоднее предыдущей

Эксперты расходятся в оценках относительно того, какой будет предстоящая зима. Некоторые говорят о возможном похолодании, другие ожидают теплый сезон. Ранее «Известия» сообщали о вероятности более суровой зимы, ссылаясь на мнение специалиста Росгидромета.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждает, что зима будет холоднее предыдущей, но сохранит положительную температуру. Согласно консенсусному прогнозу климатического форума, в ряде регионов страны ожидается потепление, тогда как на отдельных участках возможно значительное снижение температуры, отметил сайт properm.ru.

Однако абсолютной уверенности в точности долгосрочных прогнозов нет. Современные модели способны точно предвидеть погоду лишь на короткий срок — максимум неделю-две. Долгосрочные сезонные прогнозы отличаются низкой точностью и часто ошибаются. Поэтому говорить о точной погоде на всю зиму заранее невозможно.