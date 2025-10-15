Синоптик Вильфанд заявил, что обильного снега в Москве в ближайшее время ждать не стоит

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил сайту телеканала « Звезда », что обильного снега в Москве пока не ожидается.

По словам эксперта, на территории города могут появиться небольшие снежинки, однако на земле они не задержатся.

«То ли дождик идет, то ли мокрый снежок. Дело в том, что на земле все равно мокро. Земля теплая. И поэтому даже мокрый снежок — он действительно иногда появляется, и его эффект такой же, как от дождя», — отметил синоптик.

Он также напомнил, что в октябре временный снежный покров редко держится дольше нескольких часов или одного дня. Средняя дата устойчивого снегопада — конец ноября.