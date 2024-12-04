Синоптик Вильфанд заявил, что лед на московских водоемах еще слишком хрупкий

На некоторых московских водоемах, где вода стоячая, уже начал формироваться лед, но он очень хрупкий и выходить на него небезопасно. Об этом «Москве24» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, несмотря на то, что в выходные сильно похолодает, уже с начала следующей недели снова наступит оттепель. Поэтому даже там, где сформировалась тонкая корочка льда, она слишком хрупкая.

Более того, в ближайшее время безопасная толщина льда сформируется только тогда, когда мороз не ниже 7 градусов будет держаться неделю.