Синоптик Вильфанд: в выходные дни в Москве ожидается холодная погода с морозом до -15 градусов

Настоящая зима с температурой, соответствующей январским значениям, накроет Москву в выходные дни. В течение рабочей недели существенных осадков не ожидается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.
По информации синоптика, завтра и послезавтра дневная температура составит до -8 градусов, ночью до -5 градусов. В ночь на пятницу воздух остынет до -10 градусов, днем столбики термометров будут показывать от -4 до -8 градусов.
В субботу температура опустится на четыре градуса ниже климатической нормы, холодная погода продержится все выходные. Днем ожидается до -11 градусов, ночью — до -15 градусов, резюмировал Вильфанд.
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