Синоптик Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы в азиатской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд указал на погодные аномалии, зафиксированные на территории РФ. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, в азиатской части России прогнозируется температура существенно выше нормы. Речь идет о Западной Сибири, Урале, Магаданской области, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае.

«Обусловлено это тем, что атлантический воздух перемещается с большой уверенностью, чего раньше никогда не было, <…> далеко за Урал», — пояснил синоптик.

А вот на европейской территории, добавил Вильфанд, температура воздуха близка к норме. Из-за антициклона туда поступают умеренно свежие воздушные массы.