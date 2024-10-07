Синоптик Вильфанд рассказал, что зимняя погода установилась почти на 40% территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с RT сообщил, что к завершению рабочей недели зимняя погода охватит примерно 50-55% территории России. В настоящее время, по словам эксперта, она наблюдается приблизительно на 40% территории страны.

Он подчеркнул, что Россия настолько велика и с таким разнообразным климатом, что зимние условия уже установились в значительных регионах, если наличие снежного покрова. Так, на Чукотке снег достигает высоты 16-19 сантиметров, в Магаданской области — от пяти до 15 сантиметров, в северной и центральной частях Якутии — от семи до 23 сантиметров, а на Таймыре — от четырех до 10 сантиметров. Таким образом, в настоящее время около 40% территории страны покрыто снегом.

Вильфанд также отметил, что к концу рабочей недели снег ожидается практически на всей территории Дальневосточного федерального округа.