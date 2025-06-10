Синоптик Вильфанд предупредил жителей Москвы о предстоящем понижении температуры

В Москве ожидается понижение температуры воздуха, однако это не будет похолоданием в полном смысле слова. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам синоптика, температура воздуха в столице и Московской области будет колебаться от +7 до +12 градусов ночью и от +17 до +23 градусов днем. Это на 7–8 градусов ниже, чем в предыдущие дни, но все еще в пределах нормы.

Метеоролог подчеркнул, что сегодня и завтра температура близка к нормальным значениям. Похолоданием можно было бы считать температуру сильно ниже нормы, а в Москве она держится около нормы.

Вильфанд также отметил, что начиная с четверга или пятницы температура может упасть ниже нормы всего на пару градусов. Это незначительные показатели, считает синоптик.